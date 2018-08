Magazine 'Efeito gangorra' faz com que pessoas lutem com a balança Emagrecer e engordar novamente é o drama de quem sofre do famoso efeito, que pode ser mais arriscado do que parece

“Desde criança luto contra a balança e, quando olho no espelho, não me sinto bonita. Viver nessa batalha é muito ruim, mas tenho fé que vou conseguir superar isso.” O depoimento é da secretária Desirée Quintino Klem, 24 anos, que sofre com o efeito sanfona, que é quando a pessoa emagrece e, depois de um período, que pode ser longo ou curto, volta a ganhar ou ultrapassar ...