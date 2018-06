Magazine Efeito dominó

Foi um combinado de várias situações que acabou culminando em uma espécie de efeito dominó: o luto pela morte do pai, no final de 2017, e os depoimentos e denúncias de mulheres abusadas sexualmente que pipocaram na internet com as hashtags #nenhumaamenos e #naopassarao. Para tentar ilustrar tudo que estava sentindo na época, a realizadora audiovisual Ana Simiema, que até e...