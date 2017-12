Eduardo Costa se apresenta no Parque de Exposições de Goianésia

O cantor sertanejo Eduardo Costa se apresenta neste sábado (9), no Parque de Exposições de Goianésia, a 176 km de Goiânia. O evento ainda conta com os shows da dupla Paulim & Dodô e dos DJs Ricardo Castro, Talles Vieira e Infect.

Eduardo Costa mostrará as canções de seu último trabalho, "Eduardo Costa na Fazenda", lançado em outubro de 2017, e vai relembrar sucessos do início da carreira, como Me Apaixonei, A Carta, Sapequinha e Amor de Violeiro.

A festa vai contar com área vip (open de refrigerante) por R$ 40, Rancho Sumiu Uai (open bar cerveja e refrigerante) por R$ 80 e Lounge Sumiu Uai (garrafa de wisk Old Parr, open bar cerveja e refrigerante) por R$ 1500 em um espaço para até 10 pessoas com sofá, mesa de centro e banheiros exclusivos.



Pontos de venda:

GOIANÉSIA

Pilot Street Wear (Av Goiás)

Betsaida calçados (Av Minas Gerais)

Du Piauí Supermercado

Oasis Bar e Choperia

Atlanta Conveniência



BARRO ALTO

Dicasa Eletromóveis



URUAÇU

Subway



JARAGUÁ

Padaria 2.000



CERES

Jukinha Music e Esportes



NIQUELÂNDIA

Butikim Petiscaria



Vendas online aqui