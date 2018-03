Edney Antunes inaugura "S/A", que mostra violência e critica mercantilização do pensamento

Desde 2015, quando retratou as contradições e o cotidiano do ser humano durante a mostra A Vida É Bélica, o artista plástico Edney Antunes passou a conviver com uma outra inquietação. A violência que permeia algumas relações modernas e a mercantilização do pensamento, que acaba alienando o indivíduo, são temas da nova exposição do goiano, S/A, aberta à visitação, na Vila Cultural Cora Coralina, de hoje até o dia 27. “Nas obras, eu tentei brincar com a intermediação entre as mentes e as grandes empresas, que muitas vezes provocam ações violentas e alienadas”, explica. Patrocinada pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, a mostra tem curadoria do francês, radicado em Goiás, Samuel de Jesus.

Depois da exposição de Goiânia, o trabalho de Edney, famoso pela relação crítica com a própria arte, com a política e com a mídia, segue para o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (Mapa) e, em seguida, para o Museu de Arte Contemporânea de Jataí (MAC). Ao todo, são dez obras inéditas feitas com técnicas mistas (tinta acrílica, spray e carvão), das quais oito telas, uma instalação e um objeto. Todas foram produzidas depois da mostra A Vida É Bélica, que marcou, em 2015, a comemoração dos 26 anos de carreira do artista. Confirmando o que disse na ocasião, o atual trabalho é a continuidade de uma nova fase de sua carreira, mas os planos para o futuro ainda não são mencionados. “Ao fim de cada criação, o artista sofre uma espécie de esvaziamento. As coisas que estavam fervilhando na mente ganham corpo e é preciso tempo para que o espaço seja de novo preenchido.”

Entre as obras em exibição, está o trabalho Diálogo com a Juventude, no qual Edney une dois elmos (espécie de capacete utilizado no ambiente bélico com o objetivo de proteger a cabeça do soldado) e um cacetete para montar uma provocação visual e denunciar a manutenção da violência que dura até os tempos atuais. “Desde a época medieval lidamos com a opressão violenta. O cacetete, usado hoje em dia, como disse o cartunista argentino Quino, pai da Mafalda, é a borracha de apagar ideologias. Com a obra, eu estou me posicionando diante de qualquer tipo de repressão”, argumenta. Em um outro trabalho, De Onde Viemos, o artista usa a criatividade e não economiza em doses generosas de humor e sarcasmo, unindo a marca do McDonald’s à palavra morte. Na tela Novos Signos, ele traz o símbolo do euro e substitui uma das letras do nome da rede de fast-food.

Outro destaque é o trabalho Nove entre Dez Praticam, no qual Edney faz uma referência ao atual símbolo do drama migratório, a criança síria morta e encontrada em uma praia turca, em setembro de 2017. O menino está embaixo de um atleta de hipismo, esporte geralmente praticado por membros de classes sociais mais altas. O cavalo pula a criança como um obstáculo e a metáfora do artista plástico reafirma a segregação de uma elite individualista. Se apropriando da imagem que ganhou o mundo, ele dá voz aos marginalizados e tenta promover a reflexão sobre uma realidade, repleta de contrastes, que nos cerca. “A ideia é falar sobre as crises política, econômica e moral que vários países, incluindo o Brasil, estão enfrentando. Por um lado, quis fazer uma reflexão de valores pensando o nosso lugar na sociedade e a descartabilidade dos sentimentos humanos. Mas, por outro, a intenção foi mostrar que existe esperança.”

A instalação, denominada Disney War, é composta por pequenas esculturas de alumínio em formato de granadas. No lugar do pino de segurança da bomba, Edney usou parte da cabeça do Mickey Mouse, personagem que se tornou o símbolo da Walt Disney Company e que está presente há algum tempo no trabalho do artista plástico. Ele associa as orelhas do rato ao mundo da fantasia e do entretenimento violento, dos videogames e dos filmes. Já o objeto, chamado Quase Irmãos, é a criação de um símbolo novo a partir da justaposição de dois mundialmente conhecidos. Um dos cês que formam a marca da grife Chanel foi substituído pelo ícone do comunismo.

A obra mais colorida da exposição faz jus ao homenageado. Uma das famosas latas de sopa Campbell, pintadas, em 1962, pelo artista norte-americano, e um dos nomes mais importantes da pop art, Andy Warhol, foi colocada em um carrinho de supermercado, na obra intitulada Enlatadinho. “O estêncil, técnica do grafite que eu costumo usar, tem uma ligação direta com a pop art. Além disso, o movimento foi o primeiro a criticar a sociedade de consumo”, explica, se referindo à obsessão de Warhol em questionar a reprodução em série e o mundo pré-digital do consumismo, das celebridades instantâneas e das marcas que viravam fetiche. “É uma homenagem afetiva a um movimento que eu sempre admirei.”

Sem medo de criticar

Com quase 30 anos de carreira, Edney Antunes é um dos idealizadores e fundadores do grupo Pincel Atômico, que na década de 1980 nasceu como uma crítica ao preconceito sofrido pelo Estado após o acidente radioativo com o césio 137. “Naquele momento, ainda não havia uma cena de arte urbana em Goiás. A mudança fez com que o grafite conquistasse seu lugar na arte contemporânea e ganhasse espaço em museus e galerias. Há muito tempo ele não é mais o primo pobre das artes plásticas. Hoje, temos artistas goianos da arte urbana se destacando até fora do País, com trabalhos transgressores e muito originais.”

Mantendo sua fama de artista crítico, Edney faz questão de propor uma reflexão sobre os casos de censura noticiados no ano passado. “O País viveu, como um todo, um período de engessamento que atingiu também a cultura. E nem eu, que comecei a trabalhar com arte no final do regime militar, em 1981, pensei que veria um museu, espaço de extrema importância para a criação de um pensamento crítico, ser palco de manifestações tão retrógradas. Nós, artistas, não podemos recuar ou deixar de questionar esse tipo de violência.”