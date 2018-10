Magazine Ed Sheeran anuncia shows em duas capitais brasileiras em 2019 Irlandês cantará os sucessos do álbum 'Divide' no Brasil no mês de fevereiro

Quase dois anos depois de cantar no palco de quatro capitais brasileiras, Ed Sheeran voltará ao País em 2019. De acordo com a Warner Music, o cantor irlandês se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Os shows ocorrerão no dia 14 de fevereiro, na capital paulista, e no dia 17, em Porto Alegre. Os shows fazem parte da Div...