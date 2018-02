E o mercado físico?

“O streaming é a primeira e principal via de acesso a um ouvinte, com todas as conveniências possíveis”, comenta a cantora Salma Jô, vocalista da banda Carne Doce. Enquanto as plataformas digitais crescem apontadas para as mudanças de comportamento do ouvinte, o mercado físico vem desaparecendo das prateleiras. Segundo o presidente da Pro-Música Brasil, Paulo Rosa, o streaming já é o principal modelo de distribuição de música do setor fonográfico. “Se consideramos apenas o mercado físico, CDs, DVDs, vinil, comparado ao digital, a proporção é de 22,8% para o físico e 77,2% para o digital”, conclui.

A única plataforma física que cresceu em 2017 foi o vinil, mediado por um movimento em que o formato ganhou valor de colecionador. Houve até inauguração de novas fábricas de distribuição, como a americana Third Man Record. Diversas bandas resolvem se lançar no vinil para dialogarem com ouvintes que ainda preferem virar a bolacha, a exemplo de Nação Zumbi, Cachorro Grande, Tulipa Ruiz e Fernanda Takai. “O movimento do vinil e do cassete vem muito do ouvinte colecionador, aquele que gosta do encarte, capa. É um mercado que tende a crescer junto ao streaming”, aposta o produtor fonográfico

Camilo Fonseca.