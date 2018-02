Dyogo & Deluca lançam nova música em boate sertaneja

A dupla Dyogo & Deluca apresenta pela primeira ao vivo a nova música de trabalho, o funknejo Solteiricidade, na boate Villa Mix, nesta terça-feira, a partir das 22 horas. Com letra e música desenvolvidas pela dupla, a composição conta a história de uma garota que se diverte com a liberdade da juventude e foi gravada com a participação especial do MC Chocolate. Dyogo despertou o interesse para com a música sertaneja aos 7 anos. No bar do pai frequentemente havia som ao vivo, e o garoto, mesmo com pouca idade, sempre acabava dando cantando. Aos 14 anos começou a cantar profissionalmente. Já Deluca se iniciou na música aos 9 anos, como vocalista de uma banda infantil. Gravou seu primeiro CD em carreira solo aos 10. Aos 19 decidiu montar dupla com o irmão. A nova música que será apresentada na noite desta terça-feira pode ser conferida também no clipe lançado oficialmente no canal do YouTube, Detona Funk, nesta segunda-feira. Av. 136, nº 960, Setor Marista.

Wesley Safadão faz show com convidados em Goiânia em março

Fenômeno de público em todo o Brasil, o cantor Wesley Safadão será o anfitrião do Safadão Sunset, em 17 de março, um sábado, a partir das 15 horas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O cantor vai receber os convidados especiais Gabriel Diniz, dono do hit Acabou Acabou, que gravou em parceria com Safadão, e Jonas Esticado, uma das apostas do forró. Vendas estão abertas no site www.ticmix.com.br e em pontos de venda físico em diversos pontos de Goiânia, entre eles lojas Villa Mix Buriti Shopping, estande Villa Mix Flamboyant Shopping e Bahrem Bar e Restaurante.