Magazine Dyogo & Deluca fazem show e lançam clipe Música Maria Solteira investe em baladinha romântica, gravada pela dupla em parceira com PH & Michel

Uma mistura de “baladinha” e romantismo com as vozes em dueto do sertanejo é o novo ritmo da dupla Dyogo & Deluca na música Maria Solteira, cujo novo clipe está sendo lançado nesta semana. A nova composição é um dos destaque do show que a dupla apresenta nesta quinta-feira (20), a partir das 22 horas, no Deck Hookah. No repertório também estão composições que int...