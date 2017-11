Dyogo & Deluca agitam noite na Villa Mix

A dupla sertaneja Dyogo & Deluca se apresenta nesta terça-feira, véspera de feriado, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix Goiânia. Os cantores são parceiros de carreira desde 2011 e em janeiro de 2012 se mudaram para a capital. Com canções e composições próprias, várias de suas músicas conquistaram a noite goianiense e estouraram na internet, a exemplo de Mamãe Passou Açúcar. O clipe foi sucesso no YouTube, com quase 1,5 milhão de visualizações e foi exibido em vários programas de TV com alcance nacional. É deles também a romântica Duas Palavras, interpretada pela dupla numa parceria com os sertanejos Israel & Rodolffo. O primeiro DVD da dupla foi gravado em março de 2016, com participações de artistas renomados como Felipe Araújo, Israel & Rodolffo, Cleber & Cauan e Gabriel Gava. Ingressos: R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). Valores sujeitos a alteração. Av. 136, nº 960, Setor Marista.