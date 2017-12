Dwayne Johnson revela que terá 3ª filha: 'Extremamente grato!'

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, anunciou que terá uma terceira filha, através de uma publicação animada em seu Instagram, na última segunda-feira, 11.



"É uma menina! Lauren e eu estamos extremamente gratos por essa bênção, nesta primavera nós daremos as boas-vindas ao nosso segundo bebê. Além disso, Jazzy Jasmine, sua outra filha está animada para virar a chefe e proteger sua pequena irmã", escreveu.



The Rock ainda brincou sobre o fato de que é o único homem da casa - além de seu cãozinho, que é macho.



Confira abaixo a postagem do anúncio, 'protagonizado' por Jasmine Lia, sua filha. O cartaz diz: "Mal posso esperar para ser a irmã mais velha! E finalmente ser a chefe!".