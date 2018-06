Magazine Durval Lélys, ex-líder do Asa de Águia, comanda o Deu Praia neste sábado (23) junto com a Banda Eva A organização informa que o agito neste sábado (23) começa às 13 horas e tem hora certa para acabar: 22h30

A música baiana consegue carnavalizar qualquer ritmo. Pelo menos esse é o raciocínio do bom baiano Durval Lélys, ex-líder do Asa de Águia, que se apresenta hoje no Deu Praia. Durvalino, como é conhecido pelos fãs, comandará a festa que tem ainda a Banda Eva. No domingo, as atrações serão Atitude 67 e Baile do Mario. A organização informa que o agito neste sábado (23) c...