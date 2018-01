Dupla Victor & Neto é atração em boate sertaneja

A dupla Victor & Neto é uma das atrações principais da noite desta terça-feira, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. Juntos desde o ano passado, os sertanejos foram vencedores da edição do Concurso Novos Talentos da Música Sertaneja, promovido pela TV Anhanguera. Na verdade Pedro Lima Carvalho, 28 anos, e Victor Hugo Marinho, também com 28 anos, respectivamente, os rapazes são amigos há mais de 13 anos. Entre as apostas lançadas pela carreira está a música Sobrenome Idiota, escolhida pela dupla para a competição no ano passado e como música de trabalho. Na letra, escrita por eles em parceria com outros quatro compositores goianos, está a história de um homem apaixonado que se sente usado pela mulher amada e cujo nome é pronto e o sobrenome é Idiota. A noite terá ainda UP Rizers na programação. Av. 136, Ed. Executive Tower, nº 960, Setor Bueno. Informações: 3954-6633.