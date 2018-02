Dupla sertaneja lança nova música de trabalho nas plataformas digitais nesta sexta

A dupla sertaneja Fausto & Martim lança nesta sexta-feira (16) sua nova música de trabalho, "É nóis de novo", em todas as plataformas digitais.

O trabalho já conta com um videoclipe que tem a participação de Cleber & Cauan, a produção musical de Hudson Hostins e direção de vídeo de Diogo Vieira.

"Estamos apostando muito nessa música. É um papo diferente que está rolando no sertanejo e a gente espera colher frutos desse novo trabalho. Queremos mostrar nossa identidade com o projeto e com músicas diferenciadas", conta Fausto.

Os músicos, juntos em dupla há quatro anos e meio, lançarão ainda no primeiro semestre de 2018 um disco também intitulado "É nóis de novo".