Dupla Maykow e Bruno faz show de lançamento de DVD em Goiânia

A dupla Maykow e Bruno lança seu DVD no próximo dia 23 de outubro, véspera de feriado, no Alabama. O álbum foi gravado em junho deste ano e traz o sucesso “Na cama que eu paguei”, que já alcançou quase 1,5 milhão de visualizações no Youtube. O show terá também a participação da dupla Cleber e Cauan. Com quatro anos de carreira, Maykow e Bruno já são conhecidos nacion...