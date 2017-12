Dupla George Henrique & Rodrigo grava novo DVD

A dupla George Henrique & Rodrigo (foto) recebe convidados neste domingo, a partir das 18 horas, para a gravação do mais novo DVD da carreira, De Copo em Copo, na Fazenda Bela, em Guapó, a cerca de 40 quilômetros de Goiânia. O repertório contará com músicas dançantes e de melodias e letras românticas. A dupla é dona de sucessos como Receita De Amar, Tá Bagunçado, Amigo Da Onça e a romântica Quando Amanhecer.

No primeiro DVD da dupla, a gravação foi realizada em um posto de gasolina, algo que até aquele momento era inusitado no mercado sertanejo. Após aquele disco, a dupla teve várias músicas em destaque de execuções, como Receita de Amar, Tá Bagunçado, entre outras. Em seguida a dupla lançou singles que trouxeram as músicas Amigo da Onça, Conto Até Dez com Jorge & Mateus e Nossas Memórias, com Bruno & Marrone, que elevou a dupla a ganhar destaque na cena.

Para o segundo DVD, Ouça Coração, registrado há pouco mais de dois ano, a dupla havia trabalhado repertório inédito, tendo como a música chefe do disco é o atual sucesso Vem Cá Moça, que ultrapassou a barreira do milhão de visualizações no YouTube ainda no mês de lançamento.

A produção musical é de Eduardo Pepato, a produção de vídeo é de Fernando Catatau, a iluminação fica por conta de Carlinhos Nogueira, o cenário é de Jarsel Borges, com produção executiva de Mercia Sodré.

SERVIÇO

Show: George Henrique & Rodrigo – gravação de DVD

Data: Domingo, a partir das 18 horas

Local: Fazenda Bela, em Guapó

Informações: 99677-3567 e www.georgehenriqueerodrigo.com.br