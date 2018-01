Dupla Gabriel & Rafael se apresenta na boate Santafé Hall

A dupla Gabriel & Rafael faz show, nesta sexta-feira, a partir das 22h30, no palco da boate Santafé Hall. No repertório, hits autorais e releituras dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, como Bruno & Marrone e Jorge & Mateus. Outro sucesso que deve fazer parte da apresentação é a canção Maus Bocados, gravada em 2013 pelo cantor Cristiano Araújo (1986-2015). A faixa é de autoria de Rafael. Formada por um goiano e um paulista, a dupla tem ganhado cada vez mais espaço no cenário musical goiano e está entre as mais disputadas pelas principais casas noturnas de Goiânia. Os dois se conheceram em 1999 e desde então passaram a se apresentar em bares da capital. Em quase 20 anos de estrada, eles já conquistaram público além das fronteiras goianas, como Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Os ingressos custam na bilheteria R$ 40 (feminino) e RS 70 (masculino). A casa fica na Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.