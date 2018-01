Dupla Eddy & Brunno se apresenta no palco da Villa Mix

A dupla Eddy & Brunno faz show neste sábado, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. Com quase 10 anos de carreira, a dupla traz no repertório sucessos autorais, como Me Pega, Me Usa e Advogado de Boteco, além de releituras. Os jovens que despontaram na capital cantando em bares, casas noturnas, shows e grandes eventos, partiram também para o interior do Estado. Outra atração da noite é o DJ André Melo. A boate fica na Av. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Noite

Trilha de cinema com a banda Movie Session

Um dos shows mais bacanas da cidade está de volta ao Taberna Music Pub, a partir das 21 horas, de sábado. A banda Movie Session faz a festa com temas de filmes como Caça Fantasmas, Uma Linda Mulher, Curtindo a Vida Adoidado e Top Gun. Até às 23 horas, um ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas. O pub fica na Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Rock

Clássicos dos anos 80 no Bolshoi Pub

A Opus Rock Band retorna neste sábado ao palco do Bolshoi Pub. O set é recheado de clássicos que marcaram a década de 1980 como Touch, Evebody Wants To Rule The World, Take On Me e Woman In Chains. O grupo é formado por Solón Júnior (guitarra, teclado e voz), Homero Rodrigues (baixo e voz), Ric Bermudez (teclados e vocais), Alan Dieggo (bateria) e Zé Castelo (sax e vocais). Ingressos: R$ 50 (na bilheteria). A casa abre às 20 horas e a previsão de início do show é a meia-noite. O Bolshoi Pub fica na Rua T-53/T-2, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Samba

Show com Nóys é Nóys no Tainakan

O compositor e sambista Xexéu se apresenta no Tainakan Bar neste sábado, a partir das 13 horas, com o Nóys é Nóys, grupo que fundou há quase 40 anos, para participar de festivais de música no início da década de 80 na capital. Além de Xexéu nos vocais e violão base, a banda conta com Divininho (back e violão solo), Antão (baixo) e Marcos Gomes (saxofone). O repertório é formado por clássicos de grandes nomes do samba, como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, Jamelão, Cartola, Noel Rosa e Pixinguinha. Couvert artístico: R$ 12. O Tainakan Bar fica na Av. T-1, esquina com Av. T-8, Setor Bueno. Informações: 99974-0058.