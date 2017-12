Dupla apresenta seu “Especial de Natal”

A dupla de humorista Nilton Pinto e Tom Carvalho comemoram 25 anos de carreira apresentando neste sábado, às 21 horas, e neste domingo, às 20 horas, seu tradicional Especial de Natal. Os quadros apresentados, no palco do Teatro Goiânia, trazem novidades.

O espetáculo começa com uma análise da velhice, especialmente no Brasil, fazendo um paralelo dos tempos antigos com os dias atuais. Entre as brincadeiras, estão as dificuldades dos mais velhos em lidar com as novas tecnologias.

Já no quatro O Pastor e o Gay, Nilton interpreta um pastor bem popular que diz ter a “cura gay”. Tom interpreta um gay que busca “se curar”, nas palavras do personagem, para fugir da discriminação da família e de homofóbicos.

A dupla também faz O Juiz e o Pobre. Tom é o juiz e Nilton o pobre que precisa participar de uma audiência de pensão alimentícia. Ele é intimado a depor para por não ajudar no sustento de dez filhos. O encontro acaba se tornando o pretexto para mais uma briga do ex-casal.

Por fim, Nilton e Tom relembram seus mais conhecidos personagens, Os Compadres, que recontam suas melhores histórias. Ao final do espetáculo, eles repassam uma mensagem de Natal que destaca a importância de olhar para várias direções em 2018.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no Hiper Moreira do Setor Coimbra. A classificação etária é de 10 anos.

SERVIÇO

Espetáculo: Nilton Pinto e Tom Carvalho - Especial de Natal 2017

Data: Sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas

Local: Teatro Goiânia (Av. Tocantins, c/ Rua 23, Centro)

Vendas: bilheteria do teatro e Hiper Moreira (Setor Coimbra)

Informações: 3233-2387