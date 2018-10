Magazine Duo Yatsugafu-Ballousier se apresenta no Concertos UFG Violinista Oliver Yatsugafu e pianista Katia Balloussier fazem recital com entrada gratuita no CCUFG

A série Concertos UFG traz o duo Yatsugafu-Ballousier (foto) a Goiânia, nesta quarta-feira (10), às 20h30, no Centro Cultural UFG (CCUFG). O concerto de Oliver Yatsugafu, ao violino, e Katia Balloussier, ao piano, tem no programa obras de Johannes Brahms (1833-1897) e César Franck (1822-1890). A entrada é gratuita, sujeita à lotação do teatro do centro cultural. ...