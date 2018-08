Magazine Duo Selva e projeto Dubdogz agitam balada no Santafé O Selva é formado por Pe Lu (ex-Restart) e Brian Cohen

O duo Selva (foto) e o projeto Dubdogz animam a noite do Santafé Hall, a partir das 22h30, na Quinta Open House. O Selva é formado por Pe Lu (ex-Restart) e Brian Cohen. A experiência anterior dos dois com a música ajudou no sucesso do projeto de música eletrônica. As músicas foram criadas do zero. Recentemente, o duo passou a figurar entre os cem maiores artistas nac...