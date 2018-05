Magazine Duo russo apresenta repertório de música clássica no CCUFG O evento ocorrerá nesta quarta-feira (30), no Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita

O duo russo formado pelo violinista Levon Ambartsumian e o pianista Evgeny Rikin (ambos na foto) é a atração desta quarta-feira do projeto Concertos Didáticos para Juventude, às 20h30, no Centro Cultural UFG. Com a direção artística de Ana Flávia Frazão, o repertório apresenta concertos para teclado de J.S.Bach, Beethoven e Rachmaninoff, e para piano, com peças de Schuma...