Magazine Duo Patocan se apresenta no Projeto Quinta Justa

O duo Patocan, formado pelos músicos Sérgio Pato (percussão) e Can Kanbay (guitarra/violão/teclado), apresenta show no Projeto Quinta Justa, nesta quinta-feira (29), às 18 horas, no Teatro do IFG. Ao som das guitarras dedilhadas, a apresentação traz uma sonoridade diferente e inusitada, com um ar psicodélico, que remete aos anos de 1970. O repertório é composto po...