Magazine Duo apresenta projeto Antigas Músicas Goianas em Piracanjuba

O projeto Antigas Músicas Goianas desembarca em Piracanjuba, a cerca de 85 quilômetros de Goiânia, nesta quarta-feira (14), às 20h30. A apresentação, com entrada franca, será realizada na Faculdade de Piracanjuba (FAP). Com o Duo Martins-Botelho à frente, o projeto busca resgatar e divulgar o repertório composto entre a segunda metade do século 19 e a primeira metade...