Magazine Duo Anavitória apresenta disco 'O Tempo É Agora' em Goiânia As jovens, que se tornaram dois dos nomes mais promissores da nova música popular brasileira, retornam a Goiânia com show da turnê de seu segundo disco

Se existe conto de fadas na música, entre as melhores histórias está a das amigas Ana Clara e Vitória Falcão, do duo Anavitória, que se apresenta nesta sexta-feira (5), às 22 horas, no Teatro do Centro de Convenções da PUC. Elas não imaginavam que seriam cantoras famosas e em menos de três anos de carreira conquistaram as rádios, as novelas, as ruas e o mundo c...