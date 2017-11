Duduca & Dalvan gravam DVD pelos 40 anos de carreira

A dupla Duduca & Dalvan, que está completando 40 anos de carreira com sucessos eternizados na trajetória, escolheu Goiânia para show que será registrado em DVD comemorativo. A gravação, marcada para se iniciar após as 21 horas na casa de shows Atlanta Music Hall, com nova formação, terá participações especiais e repertório cheio de clássicos do cancioneiro caipira. Entre os convidados estão Bruno & Marrone, Rio Negro & Solimões, Gusttavo Lima, Trio Parada Dura, Naiara Azevedo e Di Paulo & Paulino. No palco, o time ajuda a dupla veterana a dar cara nova a velhas conhecidas do público, como Dama de Vermelho, Rastro na Areia, Piquitita e Meus Pedaços. Ao todo serão nove regravações, além de canções novas. Duduca & Dalvan venderam quase 16 milhões de discos e contabilizam 276 milhões de acessos na internet de todo seu repertório. Ingresso custam a partir de R$ 40 e estão à venda no site bilheteriadigital.com. BR-153, km 11, saída para São Paulo, Aparecida de Goiânia.