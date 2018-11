Magazine Dudu Nobre, Neguinho da Beija Flor e Marquynhos SP na tradicional 'Feijoada do Elpídio'

A festa já é uma tradição – está na 18ª edição –, mas a de sábado (1) tem gosto especial justamente por causa do Dia do Samba. Os organizadores conseguiram reunir no mesmo evento, que tem feijoada completa e bebidas, três ícones do gênero: Dudu Nobre, Neguinho da Beija Flor e Marquynhos SP. Sambista, puxador de samba, intérprete musical, cantor e compositor brasilei...