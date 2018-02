Duda Paiva promove imersão ao teatro animado em curso interativo

O coreógrafo e diretor Duda Paiva vai transformar o Centro Cultural UFG num grande salão de teatro animado. Entre os dias 26 de fevereiro a 23 de março o artista realiza o workshop A Pontuação do Objeto, que expõe a sua metodologia de trabalho junto com outros profissionais convidados, com foco no corpo, voz, movimento e outros instrumentos narrativos. As inscrições sao realizadas através do email pontuacaodoobjeto@gmail.com ou pelo telefone (62) 32096251 até o dia 26 de fevereiro.

Há 25 anos em Amsterdam, na Holanda, onde criou a Duda Paiva Company, o artista goiano é referência no teatro de animação da Europa, onde mistura dança contemporânea e manipulação direta de esculturas feitas de espuma de borracha, os seus bonecos.

Usa também o movimento e a voz como instrumentos narrativos dentro da coreografia. Nas aulas, sempre de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h, serão apresentados aos alunos a técnica com qual o artista trabalha A Pontuação do Objeto.

Ao longo do workshop, Duda convida professores da área da dança e teatro para uma troca de aprendizado e profissionalização, como os profissionais Adriano Bittar, Alexandre Ferreira, Vanessa Bertolini e Kleber Damaso. Experimentações e aprendizado serão postos em cena.

"É teatro, dança, animação. Consiste em usar o corpo do manipulador como uma plataforma dançante para o boneco e vice-versa. Explora também o espaço para inspirar a imaginação e a criatividade dos participantes", explica o profissional.