Drinques em versões repaginadas surgem na estação mais quente do ano

Tem coisa mais a cara do verão do que tomar bons drinques? A combinação temperatura nas alturas com o clima de festa típico dessa época do ano, com o carnaval apontando na esquina, fazem com que a bebida ocupe lugar de destaque nos cardápios de bares e restaurantes. Criações originais e clássicos revisitados ganham o paladar dos consumidores que têm, nos últimos anos, aprendido a valorizar misturas menos óbvias.

“O cliente brasileiro está perdendo o paladar infantil, que exige tudo mais para o doce. Isso é um avanço para a coquetelaria nacional, que tem condições de criar drinques com mais personalidade”, explica o mixologista Gustavo Guedes, 31 anos. Um parêntese importante: o termo define o profissional que aplica técnicas da gastronomia no preparo de bebidas. Responsável pela carta de bares e restaurantes como o Soho Hookah e Mercadão Paulista, em Goiânia, e Saveur Bistrô e Nakombi, de Brasília, Gustavo aponta a cachaça, o rum e a tequila como as bebidas em alta para os drinques da temporada.

“O carnaval é uma época que pega a sazonalidade de algumas frutas tropicais interessantes, como seriguela, umbu e jaboticaba. Elas conseguem fazer uma bebida que é a cara da festa: mais alegre, frutada e refrescante”, ensina o mixologista, que é professor de coquetelaria e mixologia no Instituto Federal de Brasília e está na final do World Class, concurso que dá o título de melhor bartender do ano. Em suas mãos, ingredientes como pepino, limão siciliano e gim, bebida que hoje vende mais do que vodca, viram drinques irresistíveis. Para ele, a profissionalização do setor é um passo importante no fortalecimento da área.

Novas opções de bebidas surgem a todo o momento e com elas combinações ainda mais inusitadas. Mente criativa por trás da carta de bebidas do Weón Bar, o empresário Pedro Lelis aposta em drinques mais leves, cítricos e agridoces para o verão 2018. Para os próximos dias, a casa deve estrear um Clericot - que é a versão francesa da sangria espanhola - só que feita com espumante ou vinho branco. Na casa, é possível encontrar versões clássicas de drinques, releituras e até mesmo opções autorais.

Pedro confirma o sucesso da bebida entre os frequentadores. “Acho que as pessoas estão perdendo a resistência aos drinques e estão mais dispostos a experimentá-los. Nossa aposta é na popularização da bebida. Aqui em Goiás estamos a passos lentos em relação a capitais maiores, mas há uma profissionalização dos bartenders, o que acaba elevando a qualidade das bebidas”, explica. Para um bom drinque, é necessário saber misturar harmonicamente diferentes sabores, texturas e ingredientes.