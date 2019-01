Magazine Doutor, posso voar?

Ninguém quer passar mal dentro do avião a mais de 10 mil metros de altitude. Para evitar desconforto e problemas sérios no ar, a Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou uma série de recomendações aos médicos e usuários das empresas aéreas. A maioria é baseada na cartilha Doutor, Posso Voar? elaborada pelos alunos da Liga d...