Magazine Doulas: Mão amiga No Dia das Mães, O POPULAR mostra o trabalho das doulas, mulheres que se uniram para apoiar outras na busca da humanização dos partos

Contrações, desconforto e dor. A gravidez, em geral, e o momento do parto, em particular, são situações que deixam qualquer mulher vulnerável. Nessa hora, a futura mamãe busca apoio, afeto e cumplicidade. Muitas delas têm encontrado tudo isso em doulas, mulheres que oferecem suporte emocional, tiram dúvidas e orientam as gestantes, antes, durante e depois do nascim...