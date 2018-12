Magazine Dormir demais pode provocar problemas de saúde como dores de cabeça e má disposição Sono irregular também pode causar insônia, em efeito ao chamado “ressaca do sono”

Nada como horas ininterruptas de sono no fim de semana para curar as noites de sono mal dormidas, certo? Nem tanto. Pelo menos é o que aponta um estudo publicado pela Faculdade de Medicina Penn State, na Pensilvânia, nos Estado Unidos. A tentativa de recuperar o tempo perdido pode levar a um fenômeno batizado como ressaca do sono, muito comum inclusive às segunda...