Dor que pode impedir até o trabalho

Assim como casos concretos, dados mostram que uma parcela grande da população sofre com problemas de coluna. Pesquisa Nacional da Saúde aponta que 27 milhões de pessoas têm ou já tiveram algum problema do tipo. Já a Revista Brasileira de Fisioterapia aponta que cerca de 85% das pessoas terão algum episódio de dor nas costas em algum momento de suas vidas.

Segundo o ranking de auxílios-doença do INSS, a dor nas costas é a doença que mais afasta trabalhadores no Brasil por mais de 15 dias. Em 2016, 116.371 pessoas tiveram de se ausentar do emprego por, no mínimo, duas semanas em razão do problema. Há casos em que o incômodo dura pouco e não implica, necessariamente, em um problema grave na coluna. Em outras situações, ele se manifesta como um sintoma de patologia crônica.

Na maioria das vezes, os trabalhadores afastados são aqueles que desempenham atividades repetitivas ou ficam muito tempo na mesma posição – sentado, de pé ou dirigindo, por exemplo. A orientação é utilizar móveis ergonômicos e calçados adequados, além de movimentar-se periodicamente e alongar-se. O uso prolongado do celular, com a cabeça baixa, excesso de peso e o próprio envelhecimento também contribuem para a frequência das dores nas costas.

Dados do Ministério do Trabalho apontam que não são as atividades pesadas que mais afastam trabalhadores com dores nas costas, e sim o serviço público, onde há um grande número de pessoas realizando funções repetitivas. Em segundo lugar, estão as atividades relacionadas ao comércio varejista, em especial supermercados, seguidos dos ramos hospitalar, de construção de edifícios e transporte rodoviário de cargas.