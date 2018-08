Magazine Dony De Nuccio é afastado do Jornal Hoje por tempo indeterminado Entenda o que aconteceu com o apresentador

O jornalista Donny de Nucio foi afastado da apresentação do 'Jornal Hoje' da TV Globo, por tempo indeterminado. “Salve, pessoal! Como vocês viram e me perguntaram, eu explico. Estou uns dias afastado do ‘JH’ por licença médica. Há umas três semanas uma hérnia de disco L5-S1 atacou com força total”, explicou o apresentador em seu Instagram, na noite de segunda-feira (...