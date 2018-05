Magazine Dono do hit "Amor falso", Aldair Playboy faz show nesta quarta-feira (30), em Goiânia O repertório do paraibano mistura swingueira, funk e arrocha

O cantor dono do hit "Amor falso", que alcançou a primeira colocação no Top 50 do Brasil no Spotify, Aldair Playboy vai se apresentar pela primeira vez em Goiânia. O show, com repertório que mistura swingueira, funk e arrocha, acontece nesta quarta-feira (30), véspera de feriado, na Santafé Hall. Depois da viralização de “Amor falso”, o cantor lançou nova versão...