Donas da gíria do "pernambuquês"

Mesmo com Envolvimento ainda vivendo seu auge, MC Loma e as Gêmeas Lacração lançaram na noite da última sexta-feira um novo clipe, Treme Treme. Amanhã, será lançado um terceiro clipe. Será um clipe novo toda sexta-feira durante seis semanas. A inspiração, como não podia deixar de ser, foi no projeto CheckMate da ídolo Anitta. No caso de Loma e das Gêmeas Lacração, o projeto foi batizado de Cheque de Mate.

O objetivo é que o sucesso conquistado pelo hit do carnaval não seja tão efêmero. Na internet, expressões da “gíria pernambuquês” usadas pelo trio já foram incorporadas por fãs famosos como Pabllo Vittar e o forrozeiro Wesley Safadão.

Uma das favoritas é “Escama só de peixe”, cantada em Envolvimento. “É para usar quando algum maloqueiro, que na minha terra se chama ‘escamoso’, chega muito cheio de gíria. Aí você fala: ‘Meu amor, escama só de peixe’”, ensina Loma, que faz rir também com seu “uaiiii”, grito que virou marca registrada, e o “cebruthius”, pronúncia dela para “the bluetooth”.