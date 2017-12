Dona de hits potentes e performáticos, Pabllo Vittar faz show neste sábado em Anápolis

Se houve uma cantora que apareceu em 2017 foi Pabllo Vittar. Em uma só tacada, a drag queen de 23 anos saiu dos virais da internet e foi parar em programas de TV, como Amor & Sexo, da Globo, em videoclipe com a cantora Anitta e Major Lazer produzido por Diplo, além de emplacar a música K. O. na atual novela das nove. Fez a arena do Rock in Rio tremer com sua aparição surpresa no palco Sunset e conseguiu se manter nas paradas de streaming com a canção Corpo Sensual. O ano foi animado para Pabllo.

A drag aporta neste sábado em Goiás. O show, no Espaço Lune, em Anápolis, faz parte da programação do Festival Paralelo Sonoro e resgata os hits que a cantora emplacou em 2017, com o disco Vai Passar Mal. Músicas como Todo Dia, Nêga, Minaj e Indestrutível não ficarão de fora do repertório da performance. “Estou muito animada para a apresentação porque vou aproveitar para curtir meus amigos de Goiânia. Com essa rotina corrida, em um ano em que não parei para respirar, acaba não dando muito tempo de vê-los. É uma ótima oportunidade”, conta Pabllo.

Em meio às polêmicas em relação à sua voz, Pabllo Vittar aposta nas parcerias musicais, assim como fez com Anitta e o rapper Rico Dalasam. A cantora Alice Caymmi, por exemplo, anunciou o lançamento do seu terceiro disco de estúdio, com participações de Pabllo em algumas faixas do álbum. A drag também espera o lançamento do hit Paraíso, que será divulgado no início do ano que vem, em parceria com o sertanejo pop de Lucas Lucco. No último mês, os dois gravaram o videoclipe em Barra Grande, litoral sul da Bahia.

Fruto dos virais da internet, o sucesso de Pabllo Vittar começou a crescer quando lançou o clipe da música Open Bar, releitura de Lean On, do grupo Major Lazer. Em menos de um mês, o vídeo atingiu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. “Sempre trabalhei querendo mais. Quem me conhece sabe que me esforcei em dar o meu máximo em tudo o que faço. O sucesso e o retorno são consequências das coisas que tenho, há tempos, corrido atrás”, revela a artista.