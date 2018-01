'Domingão do Faustão' realizará seletiva em Anápolis para quadro que descobrirá talentos

A produção do Domingão do Faustão está andando pelo Brasil em busca de novos talentos e os goianos terão a chance de brilhar no palco da atração.

A "Operação Caça Talentos" será realizada em Anápolis, no Centro goiano, no próximo dia 19 de janeiro. A seleção fará um mapeamento que irá reunir informações para montar um novo quadro para o dominical comandado por Fausto Silva desde 1989.

Pessoas com quaisquer tipos de talentos poderão comparecer na sede da TV Anhanguera Anápolis, no bairro Jardim das Américas, onde a seletiva será realizada em dois períodos: entre às 10h às 12h e das 13h às 17h.

SERVIÇO

Seletiva "Operação Caça Talentos", do Domingão do Faustão

Local: Sede da TV Anhanguera Anápolis (Rua Venezuela, n° 130, bairro Jardim das Américas - Anápolis/GO)

Data: sexta-feira, 19 de janeiro de 2018

Horário: Das 10h às 12h e das 13h às 17h