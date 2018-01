Dois reinos, muitas disputas

Sob regência da rainha Crisélia (Rosamaria Murtinho), Montemor é um reino próspero, rico em minério de ferro, mas onde falta água. Afonso (Romulo Estrela), é o príncipe herdeiro, que desde criança foi preparado para assumir o trono. Oposto de seu irmão caçula, o irresponsável Rodolfo (Johnny Massaro). Crisélia está doente e percebe a urgência de nomear o sucessor do reino. O reino disponibiliza todo o minério para Artena.

Já o reino vizinho, Artena, é governado pelo rei Augusto (Marco Nanini), homem benevolente, que tem em sua filha, a princesa Catarina (Bruna Marquezine), sua sucessora. Mas ela, ao contrário do pai, tem planos ambiciosos para seu reino. Com abundância de rios, são eles que fornecem a água para Montemor. Com esperança de que um dia as atitudes da filha mudem, Augusto procura um pretendente que consiga frear as rédeas de sua ambição. Ele encontra no Marquês de Córdona, Istvan (Vinicius Calderoni), o homem ideal, contra a vontade da filha, que está apaixonada pelo duque Constantino (José Fidalgo).