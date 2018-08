Magazine Documentário The Life of an Icon, sobre Michael Jackson, será exibido nesta quarta (29)

O aniversário de 60 anos de Michael Jackson será lembrado no mundo todo com tributos, homenagens nas redes sociais e com documentários sobre o rei do pop, caso de The Life of an Icon, produzido pelo amigo do cantor David Gest, e que será exibido nesta quarta-feira (29), às 19 horas, no canal por assinatura Bis. O filme traz entrevistas com a mãe Katherine e os irmãos ...