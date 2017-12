Documentário resgata história da banda 13 de maio

Após o lançamento em Corumbá em Goiás, agora é a vez do público goianiense conhecer a história da Corporação Musical 13 de Maio, classificada como a banda mais antiga do Estado com atividade ininterrupta. A exibição do documentário Memórias de Uma Banda Centenária – Corporação Musical 13 de Maio, que conta esta trajetória de 127 anos, está marcada para esta sexta-feira, às 20 horas, no Centro Cultural UFG, com entrada franca. A sessão terá a presença dos músicos, de 12 a 82 anos, que farão uma apresentação antes da exibição.

Finalizado em setembro, o documentário traz entrevistas com testemunhas de passagens marcantes da banda. Traz ainda registros de formações antigas e apresentações recentes. Juliana Corso e Marcos Botelho assinam a direção, com Fernanda Botelho na produção. A história da 13 de Maio foi pesquisada durante 12 meses por uma equipe de musicólogos especializados em história da música.

Entre o material destacado no filme, estão relatos orais e levantaram fotos, partituras, matérias de jornais, atas e outros documentos. Além do documentário, o trabalho deu origem ao site banda13demaio.com.br, artigos científicos e a um processo de edição e revisão de músicas de compositores da banda.

Fundada em 1890, a Corporação Musical 13 de Maio participou dos principais eventos políticos, religiosos, sociais e culturais da região de Corumbá de Goiás. O grupo teve ainda papel importante na formação de novos músicos e compositores. Parte deles saiu de Corumbá para integrar outras bandas profissionais e amadoras. Coordenador do projeto, Marcos Botelho, que também é professor da UFG, destaca que a 13 de Maio é uma das grandes representantes da tradição no Estado.

SERVIÇO

Evento: Exibição do documentário Memórias de uma Banda Centenária - Corporação Musical 13 de Maio e apresentação ao vivo

Data:

Sexta-feira, às 20 horas

Local:

Centro Cultural UFG (Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário)

Entrada franca