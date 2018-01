Documentário que revela os últimos cinco anos da vida de David Bowie é lançado pela HBO

Quando David Bowie lançou o disco Blackstar, em janeiro de 2016, ninguém poderia imaginar que o artista morreria dois dias depois. Álbum póstumo de um cantor que faria 70 anos, a obra soturna une rock e jazz e fala sobre espíritos que sobem aos céus, solos sagrados e cicatrizes que não podem ser vistas. Antes disso, o inglês havia lançado o elogiado The Next Day (2013), além do musical de teatro Lazarus. Foi pensando nesse surto criativo de Bowie que o cineasta Francis Whately tratou de registrar com uma câmera os últimos anos da vida do músico, que agora podem ser vistos no documentário The Last Five Years, que será lançado pela HBO, na segunda-feira, data em que o camaleão do rock completaria 71 anos de idade.

Durante o filme, amigos, equipe e colaboradores de Bowie debatem a concepção criativa do músico, os últimos trabalhos lançados e avaliam como estava o corpo e mente dele enquanto continuava a compor e gravar mesmo depois do diagnóstico de câncer. As imagens são intercaladas com bastidores, entrevistas com parceiros, gravações dos videoclipes de canções como Blackstar e Lazarus, além de imagens de arquivo de outras turnês, fotos e shows.

Durante as passagens do documentário, Bowie fala sobre sua filosofia artística e a relação com a música. “Sempre vá um pouco mais além do que se sente capaz na profundidade das águas. E quando sentir que seus pés não estão mais exatamente tocando o chão, isso quer dizer que está mais ou menos no lugar onde tem que estar para fazer algo empolgante”, reitera. O filme conta com a participação de Tony Visconti, Earl Slick e Carlos Alomar e foi produzido pela BBC.

Bowie morreu no dia 10 de janeiro de 2016, abrindo uma temporada devastadora de mortes na música que levou, entre outros, Prince, George Michael e Leonard Cohen. O britânico, endeusado por muitos como um alienígena na Terra, foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York, em decorrência de um câncer no fígado, diagnosticado quase dois anos antes. Muito pouca gente sabia de sua doença. No documentário, é revelado como o cantor conseguiu conciliar o seu adoecimento com as produções e criações de músicas e dos discos.

Extraterrestre na Terra

Se você passar pelo bairro de Brixton, em Londres, vai dar de cara com um memorial montado pelos próprios fãs do cantor. David Robert Jones nasceu em 1947 e durante cinco décadas levou o apelido de camaleão do rock. Muitos achavam que David Bowie tinha olhos de cores diferentes, mas ambos eram azuis. No colégio, aos 15 anos, sua pupila esquerda ficou permanentemente dilatada depois dele levar um soco de um colega. Os dois continuariam amigos e o colega faria a arte de capas dos primeiros discos de Bowie.