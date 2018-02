Documentário póstumo dá tom existencialista em O Amor, A Morte e As Paixões

O cinema fantasioso do italiano Frederico Fellini é o grande homenageado da 11ª mostra O Amor, A Morte e As Paixões, afinal não é todo dia que se pode assistir a clássicos como A Doce Vida (1960) em uma tela com 12 metros de largura. Mas é um pouquinho à esquerda na Europa, na terra de Fernando Pessoa, que está outra bela pérola do festival. Manoel de Oliveira, morto em 2015 e considerado um mestre do cinema português, é protagonista do documentário póstumo Visitas ou Memórias e Confissões (1982). O filme autobiográfico, gravado pelo próprio diretor com a condição de que ele seria exibido somente depois da sua morte, ficou por mais de 30 anos arquivado na Cinemateca de Portugal.

No longa, que será exibido quarta às 10h30 e quinta às 12h40, é possível acompanhar um Manoel de Oliveira saudoso falando sobre os mistérios do lugar. Famoso por conseguir sintetizar, de forma brilhante, o teatro e a literatura, Manoel de Oliveira conta que a casa viu nascer e crescer duas gerações, mas que naquele momento já está decadente, tendo amadurecido e enrugado como as folhas das árvores no outono. Ao longo do documentário, Manoel de Oliveira explica o porquê de estar se mudando daquela casa, onde viveu por mais de 40 anos, e faz um retrato de sua vida e carreira. O filme conta com texto de Agustina Bessa-Luís e vozes de Diogo Dória e Teresa Madruga.