Magazine Documentário 'Marcha Cega' discute ações e consequências de atitudes da PM A narrativa linear acompanha as reivindicações acontecidas na capital paulista de 2013 a 2017

Sérgio Silva, fotógrafo, saiu de casa para trabalhar no dia 13 de junho de 2013 na cobertura de uma manifestação contra o aumento das tarifas do ônibus. Voltou cego para casa. A história dele é uma das contadas no documentário Marcha Cega, que retrata a violenta repressão estatal nas manifestações em São Paulo. O filme tem depoimentos do vereador Eduardo Suplicy, d...