Magazine Documentário 'Henfil' resgata memória, causos e a obra do famoso cartunista O longa-metragem traz revelações sobre como o artista hemofílico lidava com sua doença e utilizava desenhos como instrumento de luta contra a censura política durante a ditadura militar

A semana é de cinema nacional. A cineasta Angela Zoé apresenta os causos e a obra do cartunista, jornalista e ativista político mineiro Henrique de Souza Filho, no documentário Henfil. A produção registra uma proposta curiosa feita a uma turma de jovens animadores do País: tentar trazer para a atualidade as obras do profissional, famoso por trás de personagens qu...