Magazine Documentário “Ex-Pajé”, de Luiz Bolognesi, é destaque na abertura Em edição especial, evento celebra legado de duas décadas do festival de cinema e destaca ainda exposição do artista plástico Marcelo Solá

Câmera em mãos e olhares atentos na paisagem. Orientada pelo tema Força de um Legado, a 20ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) começa nesta terça-feira (05), no Cine-Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás. Com programação que converge cinema, música, artes visuais e performances cênicas, o festival se estende até o próximo domingo, ...