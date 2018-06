Magazine Documentário e ficção goianos são lançados no Cine Cultura Dôniara e A Viagem de Ícaro serão exibidos pela primeira vez em Goiânia nesta quinta-feira

Os curta-metragens goianos Dôniara e A Viagem de Ícaro serão lançados nesta quinta-feira, às 19 horas, no Cine Cultura. Com estilos e narrativas diferentes, os filmes se aproximam na temática, pois tratam do meio ambiente e a relação do ser humano com a natureza. Dôniara conta a história da personagem homônima que, após enfrentar crises de racionamento, está pr...