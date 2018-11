Magazine Documentário de produtora goiana integra programação do Festival do Rio El Último País é uma viagem sobre descobertas, entre as contradições e os questionamentos sobre a identidade cubana

A coprodução entre Brasil, Angola e Cuba intitulada El Último País será lançada no Brasil durante o Festival do Rio, que tem programação até o dia 11 de novembro. O documentário tem direção de Gretel Marín e foi produzido pela produtora goiana F64 Filmes. Trata-se de uma viagem sobre descobertas, entre as contradições e os questionamentos sobre a identidade cubana da c...