Documentário Corpo Delito estreia agora em circuito comercial

Depois de passar oito anos na cadeia, Ivan Silva, de 30 anos, volta ao convívio da família, vigiado por uma tornozeleira eletrônica. Com o passar do tempo, o personagem se incomoda com a liberdade limitada, com um intenso desejo de ganhar as ruas. Dirigido pelo cearense Pedro Rocha, o documentário Corpo Delito, elogiado na 20ª Mostra de Tiradentes, estreia agora em circuito comercial e apresenta o retrato de diversos jovens em período de ressocialização. Em Goiânia, o filme estreia nesta quinta-feira no Cine Cultura.

Corpo Delito foi selecionado para participar do festival alemão Dok Leipzig, uma das principais e mais antigas mostras cinematográficas dedicadas aos documentários. Com recursos artísticos contemporâneos, como a edição rápida e o som que interfere na paisagem visual, a produção trata da questão prisional para mostrar o cotidiano de um homem que deseja voltar a ter a vida de antes. A história se passa na Favela dos Índios, em Fortaleza, local invisível e abandonado pelo poder público local.

O questionamento de Ivan é burlar ou não a tornozeleira. Por determinação da Justiça, ele passa oito horas em um fábrica apertando parafuso, e só pode ir do trabalho para casa, e de casa para o trabalho. Rocha propõe novas condições de observar a vida de um ex-presidiário, em que preconceito e marginalização são postos na tela. O diretor aborda a questão da imagem e o crime, tentando transmitir a experiência de como produzir novas imagens sobre esse tema.

Ao longo do documentário, o espectador acompanha a rotina de Ivan, inconformado, já que, mesmo depois de ganhar o direito de sair da cadeia, continua preso à tornozeleira, o que torna sua vida limitada, impedindo-o de retomar sua rotina. Toda a narrativa de Corpo Delito é vista por intermédio do olhar do próprio protagonista, com seu ponto de vista a respeito de situações que falam sobre liberdade, conduta e socialização.

“Uma pesquisa foi feita ano passado e 67% das pessoas acreditam que ‘bandido bom é bandido morto’. Quis mostrar um pouco sobre a realidade de um ex-presidiário, os dramas que ele vive. O filme também vem em um momento propício, pois tivemos vários massacres em presídios; então, é bom fazer questionamentos sobre essas pessoas”, afirmou o cineasta durante a Mostra de Tiradentes. No documentário, Ivan passa por vários momentos e ao lado dele outras histórias de quem é próximo também se misturam, como os amigos e familiares.