Magazine Documentário 'Camocim' entra em cartaz e traz discussão sobre os tempos de eleições Documentário sobre mecanismos de poder, Camocim reflete as mudanças no cotidiano de uma cidadezinha do interior em tempos de eleições

A disputa eleitoral de dois líderes políticos divide uma cidadezinha do interior de Pernambuco e muda o cotidiano de seus moradores. No documentário Camocim, lançamento de setembro da Sessão Vitrine e que entra nesta quinta-feira (13) em cartaz em diversas capitais, o cineasta francês Quentin Delaroche analisa as transformações de um pequeno município em tempos...