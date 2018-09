Magazine Doctor Queen e Blackbirds são destaques entre as bandas covers de Goiás Para reverenciar artistas dos quais são fãs, bandas que fazem covers são destaque na cena musical goiana

Apesar de Goiás ser considerado terra sertaneja, aqui nem toda moda é de viola. O barulho das guitarras e baterias também têm espaço cativo. Nesse contexto, um segmento sempre chamou a atenção: as bandas covers. Público não falta e nem palco para que as atrações, sejam de fora, caso da Doctor Queen, que se apresenta neste sábado (15) no Bolshoi Pub, ou pratas...